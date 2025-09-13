Промышленность работает даже после изменения прайс-кепов, несмотря на громкие заявления о закрытии, - эксперт

"Они плачут постоянно. Поскольку я помню, они постоянно одно и то же рассказывают, что если сейчас, с 90-го года, я помню, если сейчас вы поднимете прайс-кэпы, все, мы завтра остановимся, там сотни тысяч людей на улице, подняли прайс-кэпы, работающие нормально", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сопротивление изменению прайс-кэпов преимущественно исходит именно от отраслей, где электроэнергия занимает наибольшую долю в себестоимости продукции.

"Другие, особенно ферросплавные, потому что у ферросплавных там действительно большая доля стоимости электрической энергии, особенно в себестоимости их товара. Но, знаем, видите, не остановились, работают, - добавил он.

По его мнению, изменение прайс-кэпов является правильным решением, поскольку рынок не может функционировать в искаженных условиях.