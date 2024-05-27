Промислові прибутки Китаю зростають через збільшення закордонного попиту

Згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики КНР, промислові прибутки великих китайських компаній у квітні зросли на 4% порівняно з роком раніше. Квітневий підйом змінює падіння в березні, яке поклало кінець семи місяцям зростання.

Китайські політики покладаються на промислових виробників країни, щоб компенсувати слабкий внутрішній попит і допомогти економіці досягти цьогорічної мети зростання приблизно на 5%. Але слабкі сторони другої за величиною економіки світу гальмують діяльність.

У квітні зростання споживчих витрат несподівано знизилося до найнижчого темпу з 2022 року, тоді як ключові показники для сектора нерухомості погіршилися за всіма напрямками. Заводські ціни залишилися в стані дефляції, як це було з кінця 2022 року, і індекс цін виробників у квітні знизився на 2,5% порівняно з роком раніше.

Усе це змусило владу підтримати внутрішній ринок за допомогою більшого фіскального та монетарного стимулювання.

Економісти очікують, що центральний банк знизить процентні ставки цього року, а уряд Китаю оголосив про програму збільшення споживчих витрат на автомобілі та побутову техніку, пропонуючи субсидії для заміни старих моделей. Раніше в цьому місяці уряд також оголосив про широкий пакет порятунку для сектора нерухомості, хоча аналітики сумніваються, що цих заходів буде достатньо, щоб покласти край багаторічному спаду нерухомості.

Суперечки Китаю через промислове виробництво зі США та ЄС

Велике промислове виробництво Китаю стало джерелом напруженості зі США та Європою, які критикували Пекін за наводнення світового ринку дешевими товарами, особливо в нових енергетичних секторах.

Торговельні суперечки, схоже, посиляться, оскільки Китай пообіцяв вжити рішучих заходів проти нових мит, введених адміністрацією президента США Джо Байдена, і натякнув на 25% тарифів на автомобілі, які вплинуть на європейських і американських автовиробників.