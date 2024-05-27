RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Промышленные доходы Китая растут из-за увеличения зарубежного спроса

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прибыли промышленных компаний Китая выросли в апреле, поскольку экспорт вернулся к росту в том же месяце, что дало толчок экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР, промышленные доходы крупных китайских компаний в апреле выросли на 4% по сравнению с годом ранее. Апрельский подъем сменяет падение в марте, которое положило конец семи месяцам роста.

Китайские политики делают ставку на промышленных производителей страны, чтобы компенсировать слабый внутренний спрос и помочь экономике достичь нынешней цели роста примерно на 5%. Но слабые стороны второй по величине экономики мира тормозят деятельность.

В апреле рост потребительских расходов неожиданно снизился до самого низкого темпа с 2022 года, в то время как ключевые показатели для сектора недвижимости ухудшились по всем направлениям. Заводские цены остались в состоянии дефляции, как это было с конца 2022 г., и индекс цен производителей в апреле снизился на 2,5% по сравнению с годом ранее.

Все это заставило власти поддержать внутренний рынок посредством большего фискального и монетарного стимулирования.

Экономисты ожидают, что центральный банк снизит процентные ставки в этом году, а правительство Китая объявило о программе увеличения потребительских расходов на автомобили и бытовую технику, предлагая субсидии для замены подержанных моделей. Ранее в этом месяце правительство также объявило о широком пакете спасения для сектора недвижимости, хотя аналитики сомневаются, что этих мер будет достаточно, чтобы покончить с многолетним спадом недвижимости.

Споры Китая из-за промышленного производства с США и ЕС

Крупное промышленное производство Китая стало источником напряженности с США и Европой, критиковавших Пекин за наводнение мирового рынка дешевыми товарами, особенно в новых энергетических секторах.

Торговые споры, похоже, усилятся, поскольку Китай пообещал принять решительные меры против новых пошлин, введенных администрацией президента США Джо Байдена, и намекнул на 25% тарифов на автомобили, которые окажут влияние на европейских и американских автопроизводителей.

 

Напомним, недавно Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню.

Вместе с тем у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится к оказанию России летальной помощи для использования в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай