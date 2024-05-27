Промышленные доходы Китая растут из-за увеличения зарубежного спроса

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР, промышленные доходы крупных китайских компаний в апреле выросли на 4% по сравнению с годом ранее. Апрельский подъем сменяет падение в марте, которое положило конец семи месяцам роста.

Китайские политики делают ставку на промышленных производителей страны, чтобы компенсировать слабый внутренний спрос и помочь экономике достичь нынешней цели роста примерно на 5%. Но слабые стороны второй по величине экономики мира тормозят деятельность.

В апреле рост потребительских расходов неожиданно снизился до самого низкого темпа с 2022 года, в то время как ключевые показатели для сектора недвижимости ухудшились по всем направлениям. Заводские цены остались в состоянии дефляции, как это было с конца 2022 г., и индекс цен производителей в апреле снизился на 2,5% по сравнению с годом ранее.

Все это заставило власти поддержать внутренний рынок посредством большего фискального и монетарного стимулирования.

Экономисты ожидают, что центральный банк снизит процентные ставки в этом году, а правительство Китая объявило о программе увеличения потребительских расходов на автомобили и бытовую технику, предлагая субсидии для замены подержанных моделей. Ранее в этом месяце правительство также объявило о широком пакете спасения для сектора недвижимости, хотя аналитики сомневаются, что этих мер будет достаточно, чтобы покончить с многолетним спадом недвижимости.

Споры Китая из-за промышленного производства с США и ЕС

Крупное промышленное производство Китая стало источником напряженности с США и Европой, критиковавших Пекин за наводнение мирового рынка дешевыми товарами, особенно в новых энергетических секторах.

Торговые споры, похоже, усилятся, поскольку Китай пообещал принять решительные меры против новых пошлин, введенных администрацией президента США Джо Байдена, и намекнул на 25% тарифов на автомобили, которые окажут влияние на европейских и американских автопроизводителей.