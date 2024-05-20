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Китай запровадив санкції проти США

Понеділок 20 травня 2024 05:54
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Китай запровадив санкції проти США Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і Reuters.

Зокрема, американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.

Вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а також їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.

Це одне з обмежень, яке оприлюднило китайське державне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на міністерство торгівлі країни.

У понеділок Лай Цінде склав присягу як президент Тайваню, ознаменувавши початок історичного третього терміну поспіль для правлячої на острові Демократичної прогресивної партії, яка відстоювала демократію всупереч рокам зростаючих загроз з боку авторитарного Китаю.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Пекін готується захопити Тайвань силою, але поки віддає перевагу мирному "возз'єднанню".

За нещодавніми оцінками Пентагону, Китай нападе на Тайвань до 2027 року.

На початку травня представники американської розвідки заявили, що Росія та Китай почали тісніше співпрацювати у військових питаннях, включаючи можливе вторгнення на Тайвань.

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