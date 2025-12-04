ua en ru
Промышленные ассоциации просят правительство вмешаться в ситуацию с повышением тарифов НКРЭКУ

Четверг 04 декабря 2025 11:28
Фото: НКРЭКУ повысила тариф на пережасу в 2026 году (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Ведущие промышленные объединения Украины обратились к правительству из-за намерения НКРЭКУ принять повышение тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение промышленников.

Ассоциации предупреждают, что предложенный рост расходов приведет к дополнительной нагрузке на бизнес в период войны и энергетической нестабильности, а затем приведет к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.

Объединение "Укрметаллургпром", Национальная ассоциация добывающей промышленности и Украинская ассоциация производителей ферросплавов заявляют, что тарифы могут вырасти на 14% для передачи электроэнергии и на 11% для диспетчерского управления.

По подсчетам промышленников это увеличит расходы предприятий на 8,1 млрд грн в 2026 году. "Такая финансовая нагрузка создает риски сокращения производства и рабочих мест", - отмечают в обращении ассоциации.

Промышленники подчеркнули, что НКРЭКУ не учла их замечания по оптимизации расходов НЭК "Укрэнерго", которые можно применить без ущерба для надежности сетей и выполнения специальных обязанностей.

В частности, они указывают на экономически необоснованное включение в тарифы 6,2 млрд грн на погашение долгов компании в 2026 году: по мнению участников рынка, в условиях военного положения более целесообразна временная реструктуризация этих обязательств.

Также завышены несколько статей расходов в тарифе на передачу электроэнергии - финансовые затраты и компенсация технологических потерь. По оценкам экспертов ассоциации, при корректировке этих позиций тариф на передачу может оставаться на нынешнем уровне 686,23 грн/МВт-час.

В тарифе на диспетчерское управление, по заявлению ассоциаций, необоснованно возрастают расходы по урегулированию системных ограничений, вспомогательные услуги и другие операционные расходы.

"Фактические данные 2025 года не подтверждают потребность в увеличении этих расходов", - отмечают они. На этом основании промышленники считают возможным сохранить тариф на диспетчеризацию на уровне 98,97 грн/мВт-час.

Ассоциации призвали правительство поручить НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" пересмотреть структуру расходов и обеспечить сохранение тарифов на передачу и диспетчерское управление в 2026 году на действующем уровне.

Как сообщалось ранее, народный депутат, эксперт по энергорынку Людмила Буймистер также призвала НКРЭКУ, "Укрэнерго" и Министерство финансов не включать выплату кредитов госкомпаний в тарифы, а вместо этого провести их реструктуризацию.

"Во время войны мы закладываем миллиарды на возврат долгов международным партнерам. А потом из другого кармана снова берем в долг. Это непонятная политика", - отметила она.

