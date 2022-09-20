"Прометей" пропустить сезон баскетбольної Суперліги: відома причина

Вітчизняний гранд відмовився від участі в сезоні 2022/23. Керівництво клубу не захотіло платити заявковий внесок у розмірі 4,5 млн гривень.

"Баскетбольний клуб "Прометей" не візьме участь в ХХХІІ чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд в сезоні 2022/23, якщо Федерацією баскетболу України не будуть усунені прояви упередженості та дискримінації щодо нашого клубу", – йдеться в заяві президента клубу.

13 вересня виконком ФБУ затвердив формат Суперліги на прийдешній сезон. Вісім команд, зокрема і "Прометей", повинні були зіграти регулярний чемпіонат у чотири кола без плей-офф. Функціонери ухвалили і низку інших рішень. Наприклад, розширили заявки клубів до 30 баскетболістів упродовж сезону.

Найсуперечливішим рішенням стали розміри заявкових внесків. Для всіх команд їх встановили на рівні 40 тисяч грн. Проте, для клубів, які паралельно грають у турнірах не під егідою ФІБА, він зріс до 4,5 млн. "Прометей" на сезон 2022/23 заявився у Єврокубок, який проводить альтернативна організація – Euroleague Basketball.