"Прометей" пропустит сезон баскетбольной Суперлиги: известна причина

Отечественный гранд отказался от участия в сезоне 2022/23. Руководство клуба не захотело платить заявочный взнос в размере 4,5 млн гривен.

"Баскетбольный клуб "Прометей" не примет участие в ХХХІІ чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2022/23, если Федерацией баскетбола Украины не будут устранены проявления предвзятости и дискриминации относительно нашего клуба", – говорится в заявлении президента клуба.

13 сентября исполком ФБУ утвердил формат Суперлиги на предстоящий сезон. Восемь команд, в том числе "Прометей", должны были сыграть регулярный чемпионат в четыре круга без плей-офф. Функционеры приняли и ряд других решений. К примеру, расширили заявки клубов до 30 баскетболистов в течение сезона.

Самым противоречивым решением стали размеры заявочных взносов. Для всех команд их установили на уровне 40 тысяч гривен. Тем не менее, для клубов, параллельно играющих в турнирах не под эгидой ФИБА, он вырос до 4,5 млн. "Прометей" на сезон 2022/23 заявился в Еврокубок, который проводит альтернативная организация – Euroleague Basketball.