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Баскетбольная Суперлига получила новый формат на грядущий сезон

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Киев, Среда 14 сентября 2022 09:19
Баскетбольная Суперлига получила новый формат на грядущий сезон Фото: Столичное дерби "Будивельника" и "Киев-Баскета" в сезоне 2021/22 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил систему проведения соревнований в чемпионатах Украины разных уровней в сезоне 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Функционеры решили, что мужская Суперлига будет играть в новом сезоне по туровой системе календаря в четыре круга. Чемпион Украины и призеры чемпионата будут определены по итогам регулярного первенства.

Клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. В то же время, ФБУ сохранила возможность изменить формат сезона, если улучшится военная ситуация и этого пожелают участники чемпионата.

Пока участие в кампании 2022/23 подтвердили восемь клубов – "Прометей" из Слобожанского, столичные "Будивельник" и "Киев-Баскет", "Запорожье", "Черкасские Мавпы", "Старый Луцк", криворожский "Кривбасс" и "Николаев" . Дедлайн для подтверждения участия команд – 23 сентября.

Исполком ФБУ также утвердил расширение командной заявки клубов. В течение сезона каждая команда суммарно сможет зарегистрировать 30 баскетболистов. В предыдущей кампании максимальное количество было утверждено на уровне 24-х исполнителей.

Ранее "Николаев" решил временно переехать в Днепр для продолжения выступлений в Суперлиге. "Корабелы" будут тренироваться на базе отечественного гранда – "Прометея".

К слову, баскетбольная сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы.

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