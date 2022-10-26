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"Прометей" обыграл "Бурсаспор" в Еврокубке, "Будивельник" победил в Кубке Европы ФИБА

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Среда 26 октября 2022 22:56
"Прометей" обыграл "Бурсаспор" в Еврокубке, "Будивельник" победил в Кубке Европы ФИБА Фото: Джон Берганемескел стал самым результативным в матче "Будивельника" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Победами завершились для отечественных грандов – слобожанского "Прометея" и киевского "Будивельника" – матчи 3-го тура на групповых этапах еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Еврокубок, группа A, 3-й тур

"Прометей" – "Бурсаспор" – 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)

Кубок Европы ФИБА, группа F, 3-й тур

"Гронинген" – "Будивельник" – 61:74 (8:19, 12:21, 26:21, 15:13)

Дебют встречи в Риге был за "Бурсаспором". К середине первой четверти турки создали гандикап +8, но в конце 10-минутки слобожанцы сумели выйти вперед на 2 очка. Еще плюс один пункт преимущества "Прометей" получил перед большим перерывом.

В третьей четверти украинский гранд мог снять все сомненияо победителе дуэли. В какой-то момент слобожанцы повели с +13, но немного расслабились и позволили "Бурсаспору" сократить дефицит очков вдвое. Но в финальной 10-минутке команды сыграли на равных, так что "Прометей" одержал вторую победу в трех турах.

В свою очередь "Будивельник" систематически увеличивал свое преимущество над соперником в первой половине поединка. 11 очков преимущества в первой четверти, еще 9 – во второй, так что после большого перерыва "гладиаторы" начали играть в эконом-режиме.

Конечно, такой подход позволил "Гронингену" сократить отставание. Но в двух стартовых 10-минутках нидерландцы потеряли так много, что догнать киевлян были несостоятельны. Тем более "Будивельник" не выключился из игры окончательно и свои очки набирал. Особенно – канадец Джон Берганемескел (27 очков, 2 подбора, 3 передачи).

Благодаря победе "гладиаторы" возглавили квартет F и ждут матча с итальянским "Бриндизи" 2 ноября. В эту же дату "Прометей" встретится с испанским "Ховентутом".

К слову, ранее НБА выбрала лучший эпизод игрового дня в регулярном чемпионате.

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