"Прометей" обновил клубный логотип и представил форму на новый сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Будущее участие в баскетбольном Еврокубке вдохновило "Прометей" на смену логотипа. Новый герб выполнен в красно-белых красках со стилизованным мячом.

"Главная идея – перекресток цветов красного и белого, символизирующих страсть к борьбе и победе, но в честных спортивных соревнованиях! Также на логотип добавлена ​​дата основания, поскольку за довольно короткую историю наш клуб уже достиг невероятных результатов", – говорится в сообщении.

Также отечественный гранд представил новые игровые комплекты. В сезоне 2022/23 "Прометей" будет играть в двух вариантах формы – красном с белыми орнаментами и белом с красными соответственно.

Ранее "Прометей" попал в группу А Кубка Европы. Там соперниками отечественного гранда станут "Ховентут", "Олимпия", "Рейер Венеция", "Бурсаспор", "Литкабелис", "Бург-ан-Бресс", "Ратиофарм", "Брешия" и "Клуж".