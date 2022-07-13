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"Прометей" обновил клубный логотип и представил форму на новый сезон

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Днепропетровская область, Среда 13 июля 2022 11:57
"Прометей" обновил клубный логотип и представил форму на новый сезон Фото: "Прометей" в сезоне 2021/22 (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Перед напряженным грядущим сезоном баскетбольный "Прометей" решил сменить герб клуба и получил новый вариант экипировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Будущее участие в баскетбольном Еврокубке вдохновило "Прометей" на смену логотипа. Новый герб выполнен в красно-белых красках со стилизованным мячом.

"Главная идея – перекресток цветов красного и белого, символизирующих страсть к борьбе и победе, но в честных спортивных соревнованиях! Также на логотип добавлена ​​дата основания, поскольку за довольно короткую историю наш клуб уже достиг невероятных результатов", – говорится в сообщении.

Также отечественный гранд представил новые игровые комплекты. В сезоне 2022/23 "Прометей" будет играть в двух вариантах формы – красном с белыми орнаментами и белом с красными соответственно.

Ранее "Прометей" попал в группу А Кубка Европы. Там соперниками отечественного гранда станут "Ховентут", "Олимпия", "Рейер Венеция", "Бурсаспор", "Литкабелис", "Бург-ан-Бресс", "Ратиофарм", "Брешия" и "Клуж".

К слову, украинская сборная уступила Испанию в матче квалификации к баскетбольному ЧМ-2023.

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