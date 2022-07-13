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"Прометей" оновив клубний логотип і презентував форму на новий сезон

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Дніпропетровська область, Середа 13 липня 2022 11:57
"Прометей" оновив клубний логотип і презентував форму на новий сезон Фото: "Прометей" у сезоні 2021/22 (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорців

Перед напруженим прийдешнім сезоном баскетбольний "Прометей" вирішив змінити герб клубу та отримав новий варіант екіпірування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Майбутня участь у баскетбольному Єврокубку надихнула "Прометей" на зміну логотипу. Новий герб виконаний у червоно-білих барвах зі стилізованим м'ячем.

"Головна ідея – перехрестя кольорів червоного та білого, що символізують пристрасть до боротьби та перемоги але у чесних спортивних змаганнях! Також на логотип додано дату заснування, бо за досить коротку історію наш клуб вже досягнув неймовірних результатів", – ідеться в повідомленні.

Також вітчизняний гранд презентував нові ігрові комплекти. У сезоні 2022/23 "Прометей" гратиме в двох варіантах форми – червоному з білими орнаментами та білому з червоними відповідно.

Раніше "Прометей" потрапив до групи А Кубка Європи. Там суперниками вітчизняного гранда стануть "Ховентут", "Олімпія", "Реєр Венеція", "Бурсаспор", "Літкабеліс", "Бург-ан-Бресс", "Ратіофарм", "Брешія" і "Клуж".

До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.

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