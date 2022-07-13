"Прометей" оновив клубний логотип і презентував форму на новий сезон
Перед напруженим прийдешнім сезоном баскетбольний "Прометей" вирішив змінити герб клубу та отримав новий варіант екіпірування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Майбутня участь у баскетбольному Єврокубку надихнула "Прометей" на зміну логотипу. Новий герб виконаний у червоно-білих барвах зі стилізованим м'ячем.
"Головна ідея – перехрестя кольорів червоного та білого, що символізують пристрасть до боротьби та перемоги але у чесних спортивних змаганнях! Також на логотип додано дату заснування, бо за досить коротку історію наш клуб вже досягнув неймовірних результатів", – ідеться в повідомленні.
Також вітчизняний гранд презентував нові ігрові комплекти. У сезоні 2022/23 "Прометей" гратиме в двох варіантах форми – червоному з білими орнаментами та білому з червоними відповідно.
Раніше "Прометей" потрапив до групи А Кубка Європи. Там суперниками вітчизняного гранда стануть "Ховентут", "Олімпія", "Реєр Венеція", "Бурсаспор", "Літкабеліс", "Бург-ан-Бресс", "Ратіофарм", "Брешія" і "Клуж".
До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.
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