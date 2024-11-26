Промацують різні напрямки: російські ДРГ намагаються прорватися у Куп'янськ, - ОВА

На півночі Харківської області росіяни постійно намагаються промацати різні напрямки. Для цього окупанти використовують диверсійно-розвідувальні групи. Найважчим залишається Куп’янський напрямок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному".
За його словами, Куп'янський напрямок лишається найважчим.
"З півночі міста (Куп'янська - ред.) була спроба зайти ДРГ, обійти наші Сили оборони. Наразі там тривають бої. Результати повідомимо пізніше", - розповів Синєгубов.
Він зазначив, що по лінії зіткнення було понад 350 обстрілів позицій українських військових, 16 авіабомб та 25 обстрілів з авіації.
"Наші воїни у вкрай важких умовах. На півночі Харківської області ситуація більш стабільна, ніж на Куп'янському напрямку", - додав глава ОВА.
Також, за його словами, були спроби заходу російських ДРГ в Козачу Лопань.
"Були намагання ворога по різних напрямках заходити, вони промацують різні напрямки, позиції. Завдання наших воїнів при виявленні спроб - оперативно протистояти та знищувати ворога. Дергачівський, Золочівський, Харківський напрямки, Липці, Вовчанськ - такі спроби відбуваються постійно", - розповів Синєгубов.
Нагадаємо, нещодавно українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Тоді частина росіян для відвернення уваги переодягнулася у форму ЗСУ, та атакувала у чотири хвилі.
Днями начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.
Водночас експерти зазначають, що російські окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ до зими. А якщо у ЗСУ буде достатньо озброєння та особового складу, то взяти місто загарбникам взагалі не вдасться.
Сьогодні ув ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські війська змогли відкинути російських окупантів від Куп’янська. Сили оборони контролюють ситуацію на підступах до міста.
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