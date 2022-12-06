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Промацує слабкі місця. Білорусь зганяє біженців до кордонів України

Фото: Білорусь зганяє біженців до кордонів України (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь навмисно направляє біженців з Ірану та Пакистану до кордонів з Україною. Білоруський режим шукає слабкі місця у захисних спорудах для прориву ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - йдеться в повідомленні.

За даними Центру, аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

Проте, як зазначається, наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ.

Як повідомлялося, на північному кордоні України було затримано групу нелегальних мігрантів, яких туди доставили білоруські силовики та прикордонники.

Водночас у Білорусі в черговий раз почали мріяти, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Однак це не відповідає дійсності.

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Білорусь