Прощупывает слабые места. Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины

Беларусь намеренно направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границам с Украиной. Белорусский режим ищет слабые места в защитных сооружений для прорыва ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ", - говорится в сообщении.

По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Однако, как отмечается, сейчас на северной границе принимаются меры обеспечения защиты. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск.