Промацує слабкі місця. Білорусь зганяє біженців до кордонів України

Білорусь навмисно направляє біженців з Ірану та Пакистану до кордонів з Україною. Білоруський режим шукає слабкі місця у захисних спорудах для прориву ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - йдеться в повідомленні.

За даними Центру, аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

Проте, як зазначається, наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ.