Промацує слабкі місця. Білорусь зганяє біженців до кордонів України
Білорусь навмисно направляє біженців з Ірану та Пакистану до кордонів з Україною. Білоруський режим шукає слабкі місця у захисних спорудах для прориву ДРГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - йдеться в повідомленні.
За даними Центру, аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.
Проте, як зазначається, наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ.
Як повідомлялося, на північному кордоні України було затримано групу нелегальних мігрантів, яких туди доставили білоруські силовики та прикордонники.
Водночас у Білорусі в черговий раз почали мріяти, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Однак це не відповідає дійсності.
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