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Прощупывает слабые места. Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 14:49
Прощупывает слабые места. Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины Фото: Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь намеренно направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границам с Украиной. Белорусский режим ищет слабые места в защитных сооружений для прорыва ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ", - говорится в сообщении.

По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Однако, как отмечается, сейчас на северной границе принимаются меры обеспечения защиты. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск.

Как сообщалось, на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов, которых туда доставили белорусские силовики и пограничники.

В то же время в Беларуси в очередной раз начали грезить, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако это не соответствует действительности.

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