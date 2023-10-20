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Пролунали вибухи у Кривому Розі: деталі

Фото: пролунали вибухи у Кривому Розі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У ніч на 21 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", - повідомив на каналі Вілкул.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 23:17

"Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки в наш бік випустили "Шахеди"", - повідомив Вілкул.

Оновлено 23:52

"Кривий Ріг – знаходитесь у укриттях", - Повітряні Сили ЗС України.

Оновлено 00:18

Олександр Вілкул повідомив, що обійшлося без втрат

"За наслідками ракетних та дронових ударів. Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже з ранку", - Олександр Вілкул.

Обстріли Кривого Рогу

Сьогодні Кривий Ріг росіяни обстріляли щонайменше тричі. Під обстріл потрапивдачний кооператив . Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак назвав подію терактом проти мирного населення.

Увечері у деяких районах міста мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.

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Кривий РігДніпропетровська областьвибухи