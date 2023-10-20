У Кривому Розі повідомляють про вибухи

У деяких районах Кривого Рогу мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що Повітряні сили попереджали про ракетну загроза для низки областей.

Станом на 18:10 карта тривог виглядає таким чином.

Обстріли Кривого Рогу

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, лише вчора повідомлялося про ефективну роботу ППО за містом.

Також нагадаємо, що наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Перед цим російська ракета потрапила, зокрема, до відділу поліції. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених склала 60 осіб.

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