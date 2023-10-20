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Раздались взрывы в Кривом Роге: детали

Фото: раздались взрывы в Кривом Роге (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Кривом Роге раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв. Напоминаю об информационной гигиене", - сообщил на канале Вилкул.

В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 23:17

"Еще ракеты в нашем направлении. Плюс орки в нашу сторону выпустили "Шахеды"", - сообщил Вилкул.

Обновлено 23:52

"Кривой Рог - находитесь в укрытиях", - Воздушные Силы ВС Украины.

Обстрелы Кривого Рога

Сегодня Кривой Рог россияне обстреляли минимум трижды. Под обстрел попал дачный кооператив. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал событие терактом против мирного населения.

Вечером в некоторых районах города жители слышали взрывы во время воздушной тревоги.

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Кривой РогДнепропетровская областьвибухи