Раздались взрывы в Кривом Роге: детали

В Кривом Роге раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв. Напоминаю об информационной гигиене", - сообщил на канале Вилкул.
В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено 23:17
"Еще ракеты в нашем направлении. Плюс орки в нашу сторону выпустили "Шахеды"", - сообщил Вилкул.
Обновлено 23:52
"Кривой Рог - находитесь в укрытиях", - Воздушные Силы ВС Украины.
Сегодня Кривой Рог россияне обстреляли минимум трижды. Под обстрел попал дачный кооператив. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал событие терактом против мирного населения.
Вечером в некоторых районах города жители слышали взрывы во время воздушной тревоги.
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