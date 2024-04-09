UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пролунали вибухи у Хмельницькій області

Фото: пролунали вибухи у Хмельницькій області (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У ніч на 9 квітня у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

"У Хмельницькій області чути звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу", - повідомили журналісти.

Повітряні Сили попереджали про рух "Шахедів" у бік Хмельницької області.

"Кілька груп БПЛА у Вінницькій області рухаються на захід/північний захід", - повідомили Повітряні Сили.

В даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області 6 квітня були вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники у напрямку регіону.

Також ми писали, що наприкінці березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники.

Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область