Пролунали вибухи у Хмельницькій області

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області 6 квітня були вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники у напрямку регіону.

Також ми писали, що наприкінці березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники.

Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.