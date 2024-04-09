Пролунали вибухи у Хмельницькій області

У ніч на 9 квітня у Хмельницькій області було чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.
"У Хмельницькій області чути звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу", - повідомили журналісти.
Повітряні Сили попереджали про рух "Шахедів" у бік Хмельницької області.
"Кілька груп БПЛА у Вінницькій області рухаються на захід/північний захід", - повідомили Повітряні Сили.
В даний момент карта повітряних тривог виглядає так:
Раніше ми писали, що у Хмельницькій області 6 квітня були вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники у напрямку регіону.
Також ми писали, що наприкінці березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники.
Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.
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