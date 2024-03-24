У Львівській та Хмельницькій областях було чути вибухи, працює ППО

У Львівській та Хмельницькій областях було чути вибухи сьогодні вночі, 24 березня. У регіонах попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького та " Суспільне ".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у регіони перебувають під атакою ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, група ударних безпілотників рухається у напрямку до Стрийського району Львівської області.

"У Львівській області працює ППО! Нагадую, нічого не знімаємо і ніде не викладаємо", - наголосив голова Львівської ОВА.

Атака безпілотників 24 березня

Російські війська в ніч із 23 на 24 березня запустили кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" із північного та південного напрямів. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу атаки дронів попереджали мешканців південних та центральних регіонів, пізніше загроза поширилася і на західні області.

Раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухи, після яких у деяких районах міста спостерігалися перебої зі світлом та водопостачанням.

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