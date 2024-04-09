Прозвучали взрывы в Хмельницкой области

Взрывы в Хмельницкой области

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области 6 апреля были взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках в направлении региона.

Таукже мы писали, что в конце марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках.

Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.

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