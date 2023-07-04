Пролунала гучна "бавовна". У Великому Новгороді почалася пожежа на ТЕЦ (відео)
Велика пожежа сталася сьогодні, 4 липня, на території Лузької ТЕЦ у Великому Новгороді (Росія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"О 19:02 була сильна "бавовна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Лузькому шосе, 4 горить місцева ТЕЦ.
Лузька ГТ ТЕЦ - підприємство енергетики (газотурбінна ТЕЦ), розташоване в місті Великий Новгород, що входить до складу АТ "ГТ Енерго".
Пожежі в Росії
На території низки регіонів Росії останнім часом фіксують виникнення величезної кількості пожеж.
Так, нещодавно в російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері в центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше в Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.
Також у російському Нижньому Новгороді 29 червня спалахнула масштабна пожежа на території заводу "Бальзам".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.