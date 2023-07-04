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Пролунала гучна "бавовна". У Великому Новгороді почалася пожежа на ТЕЦ (відео)

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Великий Новгород, Вівторок 04 липня 2023 21:05
Пролунала гучна "бавовна". У Великому Новгороді почалася пожежа на ТЕЦ (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Велика пожежа сталася сьогодні, 4 липня, на території Лузької ТЕЦ у Великому Новгороді (Росія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"О 19:02 була сильна "бавовна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Лузькому шосе, 4 горить місцева ТЕЦ.

Лузька ГТ ТЕЦ - підприємство енергетики (газотурбінна ТЕЦ), розташоване в місті Великий Новгород, що входить до складу АТ "ГТ Енерго".

Пожежі в Росії

На території низки регіонів Росії останнім часом фіксують виникнення величезної кількості пожеж.

Так, нещодавно в російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері в центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше в Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.

Також у російському Нижньому Новгороді 29 червня спалахнула масштабна пожежа на території заводу "Бальзам".

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