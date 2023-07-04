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Раздался громкий "хлопок". В Великом Новгороде начался пожар на ТЭЦ (видео)

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Великий Новгород, Вторник 04 июля 2023 21:05
Раздался громкий "хлопок". В Великом Новгороде начался пожар на ТЭЦ (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупный пожар произошел сегодня, 4 июля, на территории Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде (Россия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В 19:02 был сильный "хлопок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лужском шоссе, 4 горит местная ТЭЦ.

Лужская ГТ ТЭЦ - предприятие энергетики (газотурбинная ТЭЦ), расположенное в городе Великий Новгород, входящее в состав АО "ГТ Энерго".

Пожары в России

На территории ряда регионов России в последнее время фиксируется возникновение огромного количества пожаров.

Да, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

Также в российском Нижнем Новгороде 29 июня разразился масштабный пожар на территории завода "Бальзам".

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