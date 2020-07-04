Из-за проливных дождей затопило юг Японии, погибли 15 человек

Фото: дождь (Виталий Носач/РБК-Украина)

Без вести пропали девять человек

На юге Японии в префектурах Кумамото и Кагосима ливни спровоцировали наводнение и оползни. В результате погибли 15 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Указано, что 14 человек обнаружили без признаков жизни в доме престарелых в префектуре Кумамото. Девять человек пропали без вести.

Отмечается, что из-за ливней из берегов вышла река Кума-Гава, потоки воды сметали дома и мосты на своем пути. Многие жители южных населенных пунктов дожидались эвакуации на крышах своих домов.

Также, по данным Channel News Asia, премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился подготовить 10 тысяч военных для помощи в ликвидации последствий наводнения. По словам Абэ, ливни могут продлиться до воскресенья.

Напомним, Верховная рада выделила дополнительные 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расследование причин наводнений на западе Украины будет после преодоления последствий; в КМУ допускают, что выделяемые ранее средства на их предотвращение использовали неэффективно.

Так, в результате непогоды на западе Украины погибли трое человек.

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Автор: Юлия Струк