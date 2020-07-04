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Через проливні дощі затопило південь Японії, загинули 15 осіб

Новини » В світі     04.07.2020 - 14:24
Через проливні дощі затопило південь Японії, загинули 15 осіб
Фото: дощ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Безвісти зникли дев'ять осіб

На півдні Японії у префектурах Кумамото і Кагосіма зливи спровокували повінь і зсуви. В результаті загинули 15 осіб.

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

Зазначено, що 14 осіб виявили без ознак життя у будинку для літніх людей у префектурі Кумамото. Дев'ять осіб пропали безвісти.

Відзначається, що через зливи з берегів вийшла річка Кума-Гава, потоки води змітали будинки і мости на своєму шляху. Багато жителів південних населених пунктів чекали евакуації на дахах своїх будинків.

Також, за даними Channel News Asia, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпорядився підготувати 10 тисяч військових для допомоги в ліквідації наслідків повені. За словами Абе, зливи можуть тривати до неділі.

Нагадаємо, Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней на заході України.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розслідування причин повеней на заході України буде після подолання наслідків; у КМУ допускають, що виділені раніше кошти на їх запобігання використовували неефективно.

Так, у результаті негоди на заході України загинули троє людей.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України загибліЯпоніяливень
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