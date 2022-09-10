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Из-за проливных дождей улицы Ужгорода ушли под воду (фото)

Фото: из-за проливных дождей улицы Ужгорода ушли под воду (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ужгороде из-за ливня подтопило ряд улиц. Спасатели уже начали ликвидацию последствий непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В Закарпатской области спасатели вместе с коммунальщиками ликвидируют последствия непогоды. В результате ливневого дождя в Ужгороде наблюдаются локальные подтопления низовых участков проезжей части дорог", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что коммунальными службами города производятся работы по расчистке систем водоотвода. Тем временем подразделениями ГСЧС проводятся работы по откачке воды.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину 10 сентября накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Как известно, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

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ГСЧСГидрометцентрУжгород