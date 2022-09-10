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Через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (фото)

Фото: через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ужгороді через зливу підтопило низку вулиць. Рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У Закарпатській області рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки негоди. В результаті зливового дощу в Ужгороді спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення. Тим часом підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну 10 вересня накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Як відомо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

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