ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Проливные дожди обрушились на Японию: есть первая жертва и пропавшие без вести

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 13:17
Проливные дожди обрушились на Японию: есть первая жертва и пропавшие без вести Фото: в Японии первая жертва наводнений (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На запад Японии обрушились проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения. В результате одна женщина умерла, а два человека пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На обширной территории западной Японии, особенно на самом южном острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков: за три дня до полудня субботы в одном районе выпало 956 мм.

Япония уже расширила свои предупреждения о рисках наивысшего уровня опасности из-за непогоды. Предупреждения касаются более 1,5 миллиона человек.

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей.

"Люди должны предпринять шаги для обеспечения своей безопасности", - заявил на пресс-конференции представитель JMA.

Ранее синоптики выпустили самое высокое предупреждение о рисках наводнений в западной префектуре Хиросима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен