В Японии сделали экстренное предупреждение о риске наводнений в Хиросиме
Фото: в Японии может быть наводнение (GettyImages)
В Японии может резко ухудшиться погода из-за сильных ливней. Синоптики выпустили самое высокое предупреждение о рисках наводнений в западной префектуре Хиросима.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Японское метеорологическое агентство сообщило о беспрецедентных дождях в регионе. Объявлен неизбежный риск наводнений и других бедствий.
По прогнозам, фронт дождя может продержаться над страной около недели.
Ранее тысячам жителям Нагасаки и других частей острова Кюсю на юго-западе Японии предложили эвакуироваться, чтобы избежать риска наводнений и оползней, вызванных проливным дождем.
Напомним, 9 августа сообщили, что почти 300 тысяч жителей Японии хотят эвакуировать из-за тайфуна.