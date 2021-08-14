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Проливні дощі обрушилися на Японію: є перша жертва і зниклі безвісти

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Субота 14 серпня 2021 13:17
Проливні дощі обрушилися на Японію: є перша жертва і зниклі безвісти Фото: в Японії перша жертва повеней (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На захід Японії обрушилися проливні дощі, які викликали зсуви і повені. В результаті одна жінка померла, а дві людини пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На великій території Західної Японії, особливо на самому південному острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів: за три дні до полудня суботи в одному районі випало 956 мм.

Японія вже розширила свої попередження про ризики найвищого рівня небезпеки через негоду. Попередження стосуються понад 1,5 мільйона осіб.

Японське метеорологічне агентство (JMA) попередило про те, що в найближчі кілька днів очікується ще більше дощів.

"Люди повинні зробити кроки для забезпечення своєї безпеки", - заявив на прес-конференції представник JMA.

Раніше синоптики випустили найвище попередження про ризики повеней в Західній префектурі Хіросіма.

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