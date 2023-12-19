Пролетела более 1000 км. В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты

В КНДР заявили, что накануне провели испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в присутствии северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Сообщается, что ракета во время испытательного полета якобы должна была поразить "мощный" объект вероятного противника.

Северокорейские СМИ отмечают, что межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18" пролетела 1 002 км при максимальной высоте полета 6 518 км и упала в Японском море.

Ракетные испытания КНДР

Накануне стало известно, что КНДР якобы произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Однако спустя несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

Вскоре Украина также осудила ракетные испытания КНДР и призвала усилить давление на Пхеньян.