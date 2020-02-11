Прокуроры затягивают дело "Роттердам+", поскольку доказательная база необоснована, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура умышленно затягивают расследование дела по "Роттердам+", поскольку понимают необоснованность доказательной базы, неминуемым следствием чего будет развал дела в суде. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила адвокат Наталья Дригваль, которая выступает на стороне защиты сотрудников компании ДТЭК, передает РБК-Украина.

"Дело "Роттердам +" было аврально вытянуто на поверхность сразу после смены власти. Это было очень похоже на пиар-шаг со стороны НАБУ и САП. Руководители этих организаций хотели продемонстрировать свою активную деятельность перед новыми руководителями на медийно раскрученном бренде "Роттердам". Но когда ходатайство НАБУ, САП попали в суд, всем стало понятно, что для обвинения нет доказательств", - сообщила Дригваль.

По ее мнению, САП и НАБУ умышленно затягивают расследование дела, поскольку понимают, что в суде оно развалится из-за необоснованности обвинения. Она также напомнила о принятом недавно правительством решении об использовании аналогичной с "Роттердам+" формулы для установления цены на газ – "Амстердам+".

"Сейчас ситуация для НАБУ и САП усугубляется еще и тем, что правительство приняло формулу идентичную "Роттердам +" для природного газа. В этой ситуации есть два выхода у следствия: или закрывать дело, или удлинять его настолько, насколько это будет возможным", - считает Дригваль.

Адвокат выразила уверенность в правомерности действий своих подзащитных и сообщила о том, что сторона защиты подала САП новое ходатайство о закрытии уголовного производства.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам +") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам +".

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых два менеджера компании ДТЭК. Антикоррупционные прокуроры требовали взять их под стражу, однако суд не нашел оснований для этого.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно методике угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.