Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил своим приказом с должностей прокуроров восьми областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что свои должности потеряли прокуроры преимущественно из западных областей страны.

"На основании статьи 9 и 41 Закона Украины" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября Рябошапка уволил прокуроров из 4 областей. В частности, работу потеряли прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

В четверг, 5 сентября Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора, который с 2014 по 2016 год уже занимал аналогичную должность, но потом уволился.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении. Это случилось после представления нового губернатора Запорожской области.