ru
ua

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Новости » Политика   

Генеральный прокурор подписал приказы об их увольнении

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил своим приказом с должностей прокуроров восьми областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что свои должности потеряли прокуроры преимущественно из западных областей страны.

"На основании статьи 9 и 41 Закона Украины" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября Рябошапка уволил прокуроров из 4 областей. В частности, работу потеряли прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

В четверг, 5 сентября Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора, который с 2014 по 2016 год уже занимал аналогичную должность, но потом уволился.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении. Это случилось после представления нового губернатора Запорожской области.

Россия выплатила долг Совету Европы Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы
Читать все новости