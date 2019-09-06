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Прокурор Запорожской области написал заявление об увольнении

Новости » Общество    06.09.2019 - 12:32
Прокурор Запорожской области написал заявление об увольнении
Фото: Валерий Романов (news.mspravka.info).jpg)

Валерий Романов уволился

Прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что эту информацию подтвердил первый заместитель Офиса Президента Сергей Трофимов во время представления нового губернатора Запорожской области.

"Нет прокурора. Насколько мне известно, написал заявление об увольнении. Будем работать в этом направлении", - сказал Трофимов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей. Согласно приказам, которые были подписаны 3 сентября, с должностей были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект №1032, в котором предлагается провести реформирование Генеральной прокуратуры Украины. В частности, глава государства предлагает реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, а также ликвидировать военную прокуратуру.

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