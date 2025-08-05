Прокурорка США ініціювала судові слухання проти екс-адміністрації Обами

Генеральний прокурор США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції розпочати розслідування великого журі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Мета - це встановлення, чи могли посадовці адміністрації Барака Обами порушити федеральне законодавство під час оцінки дій Росії у період президентських виборів 2016 року.
Федеральному прокурору надано доручення представити великому журі наявні докази, що можуть свідчити про потенційні порушення.
Однак у листі, який підписала Бонді, не уточнюється, які саме звинувачення розглядаються, кого буде розслідувано і коли почнуться слухання.
Ініціатива стала публічною після заяви директора Національної розвідки Тулсі Габбард, яка в липні на брифінгу у Білому домі звинуватила окремих посадовців часів Обами у "зрадницькій змові" проти тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
Вона також повідомила, що вже передала відповідні кримінальні довідки до Мін’юсту.
Водночас колишні представники Міністерства юстиції та національної безпеки США розкритикували ініціативу, назвавши її "небезпечним політичним кроком" і "спробою відволікти увагу від інших скандалів", зокрема справи Джеффрі Епштейна.
Законодавці-демократи вважають, що адміністрація Трампа намагається політизувати діяльність правоохоронних органів та переписати історію втручання РФ у вибори 2016 року.
Вони також звинувачують Трампа в прагненні використати державні інституції для переслідування політичних опонентів.
У відповідь на це представники консервативного крила вимагають оприлюднення документів, пов’язаних із діяльністю ФБР, ЦРУ та розвідки у 2016 році.
Зокрема, критика лунає на адресу колишнього директора ФБР Джеймса Комі та екс-директора ЦРУ Джона Бреннана, яких звинувачують у нібито політичному впливі на розслідування щодо команди Трампа.
Також варто згадати розслідування Джона Дарема, призначеного за адміністрації Трампа.
Упродовж трьох років він не зміг знайти доказів змови між розвідувальними структурами та адміністрацією Обами, що могло б свідчити про фальсифікацію інформації щодо дій Росії.
Трамп продовжує публічно закликати до арештів колишніх посадовців, неодноразово публікуючи в соцмережах відео, зокрема з використанням штучного інтелекту, де зображується арешт Обами.
Нагадаємо, що директор Федерального розвідувального Бюро США Кеш Патель "випадково виявив" секретні документи щодо "зв'язків" президента Дональда Трампа з РФ.
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