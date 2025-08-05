Прокурор США инициировала судебные слушания против экс-администрации Обамы

Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила Министерству юстиции начать расследование большого жюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Цель - это установление, могли ли должностные лица администрации Барака Обамы нарушить федеральное законодательство при оценке действий России в период президентских выборов 2016 года.
Федеральному прокурору поручено представить большому жюри имеющиеся доказательства, которые могут свидетельствовать о потенциальных нарушениях.
Однако в письме, которое подписала Бонди, не уточняется, какие именно обвинения рассматриваются, кто будет расследован и когда начнутся слушания.
Инициатива стала публичной после заявления директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая в июле на брифинге в Белом доме обвинила отдельных должностных лиц времен Обамы в "предательском заговоре" против тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа.
Она также сообщила, что уже передала соответствующие уголовные справки в Минюст.
В то же время бывшие представители Министерства юстиции и национальной безопасности США раскритиковали инициативу, назвав ее "опасным политическим шагом" и "попыткой отвлечь внимание от других скандалов", в частности дела Джеффри Эпштейна.
Законодатели-демократы считают, что администрация Трампа пытается политизировать деятельность правоохранительных органов и переписать историю вмешательства РФ в выборы 2016 года.
Они также обвиняют Трампа в стремлении использовать государственные институты для преследования политических оппонентов.
В ответ на это представители консервативного крыла требуют обнародования документов, связанных с деятельностью ФБР, ЦРУ и разведки в 2016 году.
В частности, критика звучит в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, которых обвиняют в якобы политическом влиянии на расследование в отношении команды Трампа.
Также стоит упомянуть расследование Джона Дарема, назначенного при администрации Трампа.
В течение трех лет он не смог найти доказательств сговора между разведывательными структурами и администрацией Обамы, что могло бы свидетельствовать о фальсификации информации о действиях России.
Трамп продолжает публично призывать к арестам бывших чиновников, неоднократно публикуя в соцсетях видео, в том числе с использованием искусственного интеллекта, где изображается арест Обамы.
Напомним, что директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель "случайно обнаружил" секретные документы относительно "связей" президента Дональда Трампа с РФ.
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