Трамп зберігає найвищу підтримку серед республіканців, незважаючи на кримінальні справи

Згідно з новим опитуванням, колишній президент Дональд Трамп посідає провідні позиції серед республіканців, які претендують на посаду президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Трамп є найкращим кандидатом для висунення від своєї партії, він випереджає свого найближчого суперника більш ніж на 30% (його підтримують 52% республіканців і незалежних виборців, що схиляються до республіканців, порівняно з 18% губернатора Флориди Рона Десантіса). І багато хто вважає, що Трамп краще за всіх здатний впоратися з широким спектром проблем", - йдеться у повідомленні.

Понад 4 із 10 потенційного первинного електорату Республіканської партії кажуть, що вони безумовно вирішили підтримати його у висуванні (43% є явними прихильниками Трампа, 20% твердо підтримують іншого кандидата, а 37% не мають першого вибору або кажуть, що він може змінитися).

CNN пише, що майже дві третини вважають його одним із двох своїх найкращих кандидатів, а 61% кажуть, що, на їхню думку, він із великою ймовірністю стане кандидатом від партії, порівняно з 52% на початку літа.

Кримінальні справи проти Трампа не турбують виборця

Більшість вважає, що кримінальні звинувачення, пред'явлені Трампу, не мають стосунку до його здатності обіймати посаду президента.

Саме тому більшість виборців, які підтримують Республіканську партію, несерйозно занепокоєні тим впливом, який обвинувачення можуть мати на обрання Трампа.

Рейтинг Трампа все одно падає

Попри ці цифри, опитування показує, що його привабливість знизилася, принаймні, для деякої частини партії.

Приблизно кожен п'ятий виборець-республіканець заявляє, що вони не підтримали б Трампа на праймеріз за жодних обставин.

Судові справи проти Трампа

Наразі Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за декількома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.

А у 2024 році, прямо перед початком президентських праймеріз, розпочнеться суд над Трампом стосовно справи про штурм Капітолія.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.