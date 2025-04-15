Прокурорам знизять пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення

Під час ухвалення державного бюджету на 2025 рік Верховна Рада виключила норму про підвищення зарплат прокурорам цього року. Спочатку бюджетний комітет підтримав підвищення окладів на третину. Однак при голосуванні в Раді депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.