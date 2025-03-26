ua en ru
Ср, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Пенсії прокурорам поки не знизять: Рада провалила законопроєкт

Київ, Середа 26 березня 2025 15:42
UA EN RU
Пенсії прокурорам поки не знизять: Рада провалила законопроєкт Ілюстративне фото: прокурорам не планують знижувати пенсії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Він не набрав необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк розповів, що законопроєкт №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури" підтримали в першому читанні 223 нардепи з мінімально необхідних 226.

Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.

Зміст законопроєкту

Варто зауважити, що законопроєктом №12278 пропонується запровадити виплату пенсій за вислугу років для прокурорів лише після їхнього звільнення з органів прокуратури.

Станом на зараз в Україні прокурори мають право на пенсію за вислугу років, продовжуючи працювати в органах прокуратури.

До слова, тільки в січні спеціальні пенсії прокурорів і чиновників обмежили коефіцієнтами.

При цьому нещодавно стало відомо, що Мінсоцполітики готує масштабну реформу пенсійної системи, згідно з якою більшість українців може отримати збільшені виплати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Пенсія в Україні Виплати
NEWS
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
DAILY
"Перемирʼя" чи імітація? Чи зупинила Росія обстріли енергетики і що задумав Путін
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Перемирʼя" чи імітація? Чи зупинила Росія обстріли енергетики і що задумав Путін