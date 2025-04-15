Прокурорам снизят пенсии: Рада со второй попытки приняла решение

При принятии государственного бюджета на 2025 год Верховная Рада исключила норму о повышении зарплат прокурорам в этом году. Изначально бюджетный комитет поддержал повышение окладов на треть. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.