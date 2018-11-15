Прокурора и начальника военной службы проверяют из-за нарушения в е-декларациях

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Выводы НАПК в отношении должностных лиц направлены в ГПУ и Нацполицию

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полных проверок деклараций прокурора Киевской местной прокуратуры и начальника военной службы выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Указано, что соответствующие обоснованные выводы утверждены на заседании Нацагентства и направлены в Генеральную прокуратуру и Национальной полиции.

В частности, установлено, что прокурор Киевской местной прокуратуры № 1 Максим Сирык в декларации 2015 года не указал стоимость приобретенного в отчетном году автомобиля, а также доход от продажи иного авто.

"Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на сумму 432 088 гривен. Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направлен в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что начальник службы военной части А2062 Олег Кравец в декларации за 2016 год не задекларировал выплату военнослужащим в сумме 27 204 гривны, а также 400 тысяч гривен полученного займа. Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальную полицию.

Напомним, в НАПК сообщили, что депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев своевременно не сообщил в е-декларации о покупке движимого и недвижимого имущества на сумму почти 25 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Предписание касается подчиненного полицейского, который нарушил срок передачи корпоративных прав, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.