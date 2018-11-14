Богуслаев не внес в е-декларацию имущество на почти 25 млн гривен, - НАПК

Фото: Вячеслав Богуслаев (УНИАН)

Депутат ВР несвоевременно сообщил НАПК о приобретении недвижимого имущества на 19,485 млн гривен и движимого имущества на 4,518 млн гривен

Депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев своевременно не сообщил в декларации о покупке движимого и недвижимого имущества на сумму почти 25 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Парламентарий, в частности, несвоевременно сообщил НАПК о приобретении недвижимого имущества на 19,485 млн гривен и движимого имущества на 4,518 млн гривен.

"По результатам контроля за своевременностью представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Национальное агентство установило, что народный депутат Вячеслав Богуслаев совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью второй статьи 172-6 КУоАП. Так, народный депутат несвоевременно сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии по факту приобретения недвижимого имущества стоимостью 19485000 грн, а также - движимого имущества стоимостью 4518000 грн", - говорится в сообщении НАПК.

Так, агентство составило два протокола в отношении Богуслаева.

Кроме того, НАПК направило в суд 10 протоколов об админправонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций.

"Несвоевременно без уважительных причин декларации подали: депутаты Черниговского и Фастовского городских советов, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Черниговского городского совета и бывший первый заместитель председателя Переяслав-Хмельницкой районной государственной администрации, а также работники Высшего административного суда Украины, Государственной аудиторской службы, главного управления ГФС в г. Киеве и Одесской таможни НФС, Одесской местной прокуратуры №4", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее НАПК пригласило народного депутата партии "Воля народа", президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на ознакомление с протоколом об административном правонарушении.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле тринадцать депутатов парламента не проголосовали ни разу, среди них и Вячеслав Богуслаев.

Добавим также, в апреле 2015 года Богуслаев увеличил свой портфель акций в "Мотор сич".