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Прокурора та начальника військової служби перевіряють через порушення у е-деклараціях

Новини » Політика    15.11.2018 - 10:37
Прокурора та начальника військової служби перевіряють через порушення у е-деклараціях
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Висновки НАЗК щодо посадовців направлені до ГПУ та Нацполіції

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій прокурора Київської місцевої прокуратури та начальника військової служби виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією - декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу агентства.

Вказано, що відповідні обґрунтовані висновки затверджені на засіданні Нацагентства та направлені до Генеральної прокуратури і Національної поліції.

Зокрема, встановлено, що прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Максим Сірик у декларації за 2015 рік не вказав вартість придбаного у звітному році автомобіля, а також дохід від продажу іншого авто.

"Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на суму 432 088 гривень. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Генеральної прокуратури", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що начальник служби військової частини А2062  Олег Кравець у декларації за 2016 рік не задекларував виплату військовослужбовцям у сумі 27 204 гривні, а також 400 тисяч гривень отриманої позики. Відповідний обґрунтований висновок  направлено до Національної поліції.

Нагадаємо, у НАЗК повідомили, що депутат Верховної ради В'ячеслав Богуслаєв своєчасно не повідомив у е-декларації про покупку рухомого і нерухомого майна на суму майже 25 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК внесло припис начальнику Департаменту патрульної поліції Євгену Жукову. Припис стосується підлеглого поліцейського, який порушив термін передачі корпоративних прав, чим вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією.

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