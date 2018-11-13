ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

НАПК внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Жукову

Новости » Политика    13.11.2018 - 16:21
НАПК внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Жукову
Фото: Евгений Жуков (npu.gov.ua)

Предписание касается подчиненного полицейского, совершившего коррупционное правонарушение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Предписание касается подчиненного полицейского, который нарушил срок передачи корпоративных прав, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме того, в НАПК внесли предписания гглаве Киево-Святошинской районной государственной администрации и Вишеньковському сельскому голове Бориспольского района из-за невыполнения законных требований НАПК по предоставлению информации и надлежащим образом заверенных копий материалов на запрос агентства.

Как отмечается, предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП (Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в октябре зафиксировало 112 нарушения антикоррупционного законодательства.

Кроме того, НАПК сообщило в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленном непредставлении деклараций девятью чиновниками.

НАПК выявило криминальные нарушения в декларациях прокурора Волыни и главы Старобельской РГА НАПК составило 50 протоколов о нарушениях в финотчетах партий
Новости Украины НАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь