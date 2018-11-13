НАПК внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Жукову

Фото: Евгений Жуков (npu.gov.ua)

Предписание касается подчиненного полицейского, совершившего коррупционное правонарушение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Предписание касается подчиненного полицейского, который нарушил срок передачи корпоративных прав, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме того, в НАПК внесли предписания гглаве Киево-Святошинской районной государственной администрации и Вишеньковському сельскому голове Бориспольского района из-за невыполнения законных требований НАПК по предоставлению информации и надлежащим образом заверенных копий материалов на запрос агентства.

Как отмечается, предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП (Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в октябре зафиксировало 112 нарушения антикоррупционного законодательства.

Кроме того, НАПК сообщило в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленном непредставлении деклараций девятью чиновниками.