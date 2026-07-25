Прокурора МКС, що видав ордер на арешт Путіна, звільнили через гучне звинувачення

За інформацією Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 із 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у "серйозному порушенні службових обов'язків", що пов''язані з сексуальними домаганнями.

Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

А саме розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана.

Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники.

ЗМІ пишуть, що процес виходить за межі долі одного прокурора і може вплинути на майбутнє єдиного у світі постійного трибуналу з військових злочинів.