Прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина, уволили по громкому обвинению

Государства-участники Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за увольнение главного прокурора Карима Хана. Решение было принято после расследования по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отрицает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации Reuters, за увольнение Хана проголосовали 82 из 125 государств-членов МУС. Его признали виновным в "серьезном нарушении служебных обязанностей", связанных с сексуальными притязаниями.
Сам Хан все обвинения отвергает, а его адвокаты заявили о намерении оспорить решение.
А само расследование касалось обвинений со стороны младшей сотрудницы прокуратуры МУС, заявившей о ненадлежащем сексуальном поведении со стороны Хана.
Из-за этого дела он ранее был отстранен от исполнения обязанностей, а его функции временно выполняли заместители.
СМИ пишут, что процесс выходит за рамки судьбы одного прокурора и может повлиять на будущее единственного в мире постоянного трибунала по военным преступлениям.
Карим Хан возглавлял прокуратуру МУС с 2021 года. За время своей работы он, в частности, добился выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, а также инициировал ордера в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских чиновников в связи с войной в секторе Газа.
Сообщается, что его увольнение не влияет на уже изданные ордера или текущие расследования МУС.
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