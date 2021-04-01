Прокурор и сотрудник СБУ требовали 100 тысяч долларов за закрытие производства, дело передали в суд

Обвинительный акт в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и старшего оперуполномоченного одного из главных управлений Службы безопасности Украины направили в суд. Их подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов взятки.
Следователи установили, что прокурор и сотрудник СБУ составили неправдивые официальные процессуальные документы о начале досудебного расследования в отношении деятельности одного из банков.
Затем прокурор требовал от должностного лица банка предоставить оплату, за которую он якобы должен был закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшую регистрацию уголовных производств, а также назвать "заказчиков" преследования из числа конкурентов банка.
Прокурора задержали в 2020 году во время получения взятки. Впоследствии было разоблачено и его сообщника.
Ранее сообщалось, что прокурору грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 26 марта, оперативники ГБР задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области после получения им взятки.
РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали на взятке руководителей ОТГ.