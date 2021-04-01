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Прокурор и сотрудник СБУ требовали 100 тысяч долларов за закрытие производства, дело передали в суд

Автор: Инна Собора

Обвинительный акт в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и старшего оперуполномоченного одного из главных управлений Службы безопасности Украины направили в суд. Их подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований (ГБР).

Следователи установили, что прокурор и сотрудник СБУ составили неправдивые официальные процессуальные документы о начале досудебного расследования в отношении деятельности одного из банков.

Затем прокурор требовал от должностного лица банка предоставить оплату, за которую он якобы должен был закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшую регистрацию уголовных производств, а также назвать "заказчиков" преследования из числа конкурентов банка.

Прокурора задержали в 2020 году во время получения взятки. Впоследствии было разоблачено и его сообщника.

Ранее сообщалось, что прокурору грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 26 марта, оперативники ГБР задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области после получения им взятки.

РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали на взятке руководителей ОТГ.

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Новости Украины взяткапрокурор Александр Голинченко
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