Обещал "крышевать" банк: прокурора разоблачили на получении 100 тысяч долларов

Фото: задержание прокурора (facebook.com/mvs.gov.ua)

Задержан сотрудник одной из прокуратур Киева

В Киеве правоохранители задержали местного прокурора по факту получения взятки в размере 100 тысяч долларов. Прокурор обещал за вознаграждение "крышевать" работу банка.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Предварительно установлено, что прокурор, который вел дело о служебной халатности членов правления одного из банков, обещая закрыть уголовное производство и в дальнейшем "крышевать" финансовое учреждение, получил от фигурантов 100 тысяч долларов.

Прокурора задержали во время получения взятки в помещении банка. Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об отстранении прокурора от должности и избрании ему меры пресечения.

Напомним, на получении взятки в размере 300 тысяч гривен недавно задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки.

Кроме того, на попытке продать должность топ-чиновников в Харькове задержали двух злоумышленников из Киева и Одессы.

Добавим, за вымогательство у предпринимателя 2 тысяч долларов был задержан налоговик в Закарпатской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий