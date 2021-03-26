ГБР задержало на крупной взятке главного налогового инспектора Киевской области
В пятницу, 26 марта, оперативники Государственного бюро расследований задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС Киевской области после получения им взятки.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГБР.
По информации оперативников Госбюро расследований, налоговик угрожал составить акт ревизии с суммой штрафов в 7 млн гривен при проведении проверки на одном из киевских предприятий.
В обмен на уменьшение суммы штрафов чиновник требовал от руководителя предприятия взятку в размере 400 тысяч гривен.
Сообщается, что ГБР объявило о подозрении коррупционеру.
Совершенное преступление подпадает под действие части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины, а именно "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере". Согласно статье, чиновнику грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники ГБР также устанавливают факт причастности других должностных лиц к совершению преступления, в частности проводится проверка среди руководства Управления ГУ ГНС в Киевской области.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение проводит Главное оперативное управление ГБР.
Напомним, 26 марта ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении руководительницы одного из районных отделений ГУ ГНС в Киевской области. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды и грозит срок в 4 года лишения свободы.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Министерство юстиции Украины за сутки дало два противоположных разъяснения по экс-чиновнику времен Януковича Алексею Любченко.